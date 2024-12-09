نائبا رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري وفرع البنات يتفقدان كلية القرآن الكريم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - في إطار المتابعة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم برعاية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، كلية القرآن الكريم بطنطا؛ حيث بحثا مع عمداء كليات الفرع احتياجات الكليات.

كما تفقدا المدينة الجامعية بالفرع؛ للوقوف على آخر إجراءات افتتاح المدينة، ومسجد كلية القرآن الكريم بطنطا الجاري إنشاؤه بالفرع بالجهود الذاتية، ووجها بسرعة الانتهاء من إجراءات الصيانة للسور المحيط بفرع الجامعة، وكذا الانتهاء من رصف مداخل الفرع (بالإنتر لوك) قبل البدء في امتحانات نصف العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور: أحمد عبد المرضي، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور عبد الفتاح خضر، العميد السابق للكلية، والدكتور محمد سليمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.