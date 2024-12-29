نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ماكرون يؤكد على ضرورة إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توفير مساعدات إنسانية ضخمة لسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى الوضع الكارثي الذي يعانيه القطاع والخسائر البشرية التي وصفها بأنها "لا تطاق". كما شدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. جاءت هذه التصريحات خلال مكالمات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تعاون فرنسي-أردني لإيصال المساعدات

أكد ماكرون استعداد فرنسا لمواصلة التعاون الإنساني مع الأردن لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مباشر. سبق للبلدين تنفيذ عمليات إنسانية جوية ناجحة لدعم السكان المتضررين، فيما أبدى الرئيس الفرنسي حرصه على العمل مع شركاء إقليميين لتنفيذ حل الدولتين، مع التركيز على القمة المشتركة المزمع عقدها مع السعودية في يونيو المقبل.

ملفات إقليمية أخرى على طاولة النقاش

تطرق ماكرون إلى قضايا إقليمية أخرى، منها مستقبل سوريا، حيث رأى أن رحيل بشار الأسد يمثل فرصة للمنطقة، وأكد أهمية حماية الأقليات ومواصلة مكافحة الإرهاب. كما شدد على ضرورة استكمال العملية الانتخابية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى جلسة مجلس النواب اللبناني المرتقبة في التاسع من يناير المقبل.