مدبولي: المسودة النهائية لقانون مراكز المال والأعمال شبه مُكتملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماع لإقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال.

هذا المشروع قوي ويفتح مجالات كثيرة لجذب شركات دولية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، المسودة النهائية لهذا القانون شبه مكتملة ونأمل أن يناقش مجلس النواب هذا المشروع قبل نهاية العام.

وأضاف في حديثه، هذا المشروع قوي ويفتح مجالات كثيرة لجذب شركات دولية وعالمية للاستثمار على الأراضي المصرية.