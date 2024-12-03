سام مرسى قائد إيبسويتش تاون يجبر الاتحاد الإنجليزى على رفض شارة الألوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - علّق الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم على رفض سام مرسى قائد فريق إيبسويتش تاون ارتداء الشارة المخالفة خلال مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر موقع "سبورت بايبل" الإنجليزى تعليقا من مصدر في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على رفض سام مرسى ارتداء الشارة، وأكد أن اللاعب المصرى لن يتعرض لأى عقوبة بعد رفض ارتداء الشارة المسيئة التي تدعم المثلية الجنسية، بعدما أصبح سام هو اللاعب الوحيد بين قادة كل أندية الدورى الإنجليزى الذى رفض ارتداءها.

وقال مصدر إن رفض سام مرسي لارتداء الشارة لا يعد انتهاكا للقواعد الخاصة بالملابس والإعلانات ولن يتعرض لأى عقوبة، وذلك بعدما ظهر بدون الشارة الموحدة خلال مباراة إيبسويتش تاون أمام نوتنجهام فورست في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وكان نادي إيبسويتش تاون قد أعرب عن احترامه لمعتقدات سام مرسى بعد رفض ارتداء الشارة، وأعلن متحدث باسم النادى أن رفض قائد الفريق لارتدائها يرجع لأسباب دينية والنادي ملتزم بأن يكون شاملا يرحب بالجميع.

وواصل سام مرسى موقفه بعدما رفض أيضًا ارتداء الشارة الملونة في مباراة إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس التي أقيمت اليوم في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.