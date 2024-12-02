اختيار الدكتور صلاح عبية زميلاً لأكاديمية العالم للعلوم (TWAS)

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:42 صباحاً - أعلنت أكاديمية العالم للعلوم (TWAS)، إحدى المؤسسات العلمية الرائدة عالميًا، التي تضم نخبة من أبرز العلماء على مستوى العالم، عن اختيار الدكتور صلاح عبية، رئيس المعاهد البحثية بمدينة زويل، زميلاً جديدًا ضمن صفوفها، تقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال البحث العلمي.

في هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار دعم الوزارة لمؤسسات البحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعزز من الدور الريادي لمصر في مجالات الابتكار والإبداع العلمي.