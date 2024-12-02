نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، متوقعة أن يسود البلاد طقس بارد في الليل والصباح الباكر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

وفقًا لتوقعات الهيئة، من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

تتفاوت درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد كما يلي:

القاهرة الكبرى: العظمى 22°C، الصغرى 13°C

العظمى 22°C، الصغرى 13°C جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 21°C، الصغرى 12°C

العظمى 21°C، الصغرى 12°C السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 22°C، الصغرى 11°C

العظمى 22°C، الصغرى 11°C السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22°C، الصغرى 11°C

العظمى 22°C، الصغرى 11°C جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25°C، الصغرى 15°C

العظمى 25°C، الصغرى 15°C شمال الصعيد: العظمى 22°C، الصغرى 9°C

العظمى 22°C، الصغرى 9°C جنوب الصعيد: العظمى 25°C، الصغرى 10°C

تحذير من شبورة مائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة في مناطق القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

كما قد تؤثر على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الرياح اليوم

من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك:

القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري.

السواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

شمال وجنوب الصعيد.

حالة السحب

القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وجنوب سيناء : سحب مشمسة.

: سحب مشمسة. السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء: سحب غائمة جزئيًا.

الأمطار غدًا

من المتوقع أن تستمر الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة غدًا.