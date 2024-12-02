نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار وزارة العدل بتأجيل سريان نظام السجل العيني في سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة العدل قرارًا رقم 7173 لسنة 2024 بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظة سوهاج.

وقد تم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، في العدد رقم 268 بتاريخ 2 ديسمبر 2024.

تفاصيل القرار

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تقرر تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية في محافظة سوهاج، خاصةً بالنسبة للأقسام المساحية السفرية وكوم بدار الصادر بشأنها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001.

كان من المقرر بدء العمل بهذا النظام في 2 ديسمبر 2024، إلا أنه تقرر تأجيله إلى 1 ديسمبر 2025.

استمارات التسوية

وفي المادة الثانية، أشار القرار إلى أنه سيتم قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني، على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة.

سيكون قبول هذه الاستمارات لمدة شهرين بدءًا من 2 ديسمبر 2024.