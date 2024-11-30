حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - - وزير السياحة يلتقي بمحافظ جنوب سيناء لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمحافظة

التقى، اليوم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بمقر المحافظة بمدينة شرم الشيخ.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها.

كما تم بحث آليات تكثيف الفعاليات والأحداث السياحية المختلفة التي يتم تنظيمها في كافة مدن المحافظة بما يسهم في الترويج السياحي لها بصورة أكبر وإثراء تجربة السائحين بها، والترويج لها لزيادة حجم التدفق السياحي إليها، كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بجنوب سيناء.

ومن جانبه، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بما تشهده مدينة شرم الشيخ من زخم كبير من خلال الأحداث والفعاليات التي تستضيفها أو يتم إقامتها بها ومنها احتفالات التي شهدتها أمس لإطلاق مهرجان الإضاءة السنوي العالمي بميدان سوهو بالمدينة ايذاناً ببدء موسم الأعياد بالمحافظة، والاستعداد لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وتحدث الوزير عن أهمية مثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تسليط الضوء محافظة جنوب سيناء وعلى إمكانتها السياحية المتنوعة.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال التي شهدها، ومثمنًا على جهوده في دعم السياحة والاستثمار السياحي بصفة عامة للمحافظة بصفة خاصة، مؤكداً على حرصه على تعزيز كافة سبل التعاون مع المحافظة لتنفيذ المزيد من الأنشطة والفعاليات السياحية والترويجية المختلفة.

وأكد الدكتور خالد مبارك على التنسيق والتعاون لتعزيز العمل السياحي ودعم الأنشطة الترويجية، وتشجيع المبادرات الاستثمارية في قطاع السياحة.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء درع المحافظة وهدية تذكارية للوزير، عبارة عن مجسم مصغر لدير سانت كاترين باعتباره أحد المزارات الأثرية الدينية والسياحية الهامة، وكتاب عن الحياة البحرية بالمدينة.