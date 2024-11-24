وزارة العمل تعلن عن ملتقي توظيف ببورسعيد غداً الإثنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - تعلن وزارة العمل عن عقد ملتقي توظيف تنظمة مديرية العمل بمحافظة بورسعيد وذلك غدا الإثنين بقاعة قصر النورس، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران و السيد اللواء أ.ح/ محب حبشي - محافظ بورسعيد و تحت إشراف عبد الونيس عبد الله مدير المديرية وفي إطار مبادرة "بداية" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحسب بيان صادر عن الوزارة أوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية عن توفير 2000 فرصة عمل خلال الملتقي بمشاركة أكثر من 3 شركات القطاع الخاص في ملتقى توظيفي بمحافظة بورسعيد لجميع المؤهلات من بينها فرص خاصة لذوي الهمم، مشيراً الى انه تم إطلاق رابط التسجيل بالملتقي بالتعاون مع مركز معلومات و شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد .

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https://forms.gle/MEgqx9Ab2rtdSHAv5