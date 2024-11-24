نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جامعة القاهرة 2024: فرص عمل للأطباء المقيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لشغل 148 وظيفة طبيب مقيم في مستشفيات جامعة القاهرة لعام 2024.

وتشمل هذه الوظائف التخصصات المختلفة في مجال الطب، وقد تم تحديد القرار الوزاري رقم 397 بتاريخ 20 فبراير 2024 كمرجع لتعيين الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية.

آخر موعد للتقديم لوظائف جامعة القاهرة 2024

وفقًا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية، فإن آخر موعد للتقديم على وظائف جامعة القاهرة لعام 2024 هو 5 ديسمبر 2024.

لذلك، على الراغبين في التقديم الانتهاء من كافة الإجراءات قبل هذا الموعد.

شروط التقديم لوظائف جامعة القاهرة 2024

تتضمن شروط التقديم للوظائف المحددة بعض النقاط الهامة التي يجب على المتقدمين الالتزام بها:

التعيين عن طريق الإعارة: سيكون التعيين في وظيفة الطبيب المقيم بناءً على الإعارة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

المؤهلات المطلوبة: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس في الطب والجراحة بتقدير جيد جدًا على الأقل، من الجامعة المانحة لدرجة البكالوريوس بالنسبة للطبيب المقيم الأساسي، أو من أي جامعة أخرى بالنسبة للطبيب المقيم غير الأساسي.

التخصص: يجب ألا يقل التقدير في مادة التخصص عن جيد جدًا، وفي حالة عدم وجود متقدمين بهذا التقدير، يمكن قبول المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد بشرط تطبيقي على خريجي 2023-2024.

امتياز التدريب: يجب أن يكون المتقدم قد أكمل امتياز التدريب الإجباري وحصل على الشهادة من المستشفيات الجامعية التابعة لها كلية التخرج، مع عدم وجود جزاءات في سجله المهني.

الاستبعاد في بعض الحالات: لا يُسمح للمتقدمين الذين تم ترشيحهم في وظائف طبيب مقيم سابقًا في تخصصات أخرى أو من سبق لهم شغل هذه الوظيفة في تخصصات مختلفة، أو تم تعيينهم واستقالوا منها بالتقديم مرة أخرى.

الطبيبات المتقدمات لتخصصات معينة: تتعهد الطبيبات المتقدمات للعمل في تخصصات التخدير والأشعة التشخيصية بالعمل في هذه التخصصات رغم المخاطر المحتملة مثل الأضرار الناتجة عن التخدير أو الأشعة خاصة على الحوامل.

كيفية التقديم على وظائف جامعة القاهرة 2024

تُقدّم طلبات التوظيف يدويًا إلى قسم شئون الأطباء في مستشفيات جامعة القاهرة، وذلك باسم المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة.

يتم تسليم الطلبات في إدارة الموارد البشرية في الدور الخامس من المركز القومي للسموم، قصر العيني، شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة.