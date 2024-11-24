نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر فرصة للتقديم على وظائف هيئة النقل النهري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 موعد للتقديم على وظائف هيئة النقل النهري، والتي بدأ التقديم لها منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. المهارات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري تتطلب الوظائف المعلنة بعض المهارات الأساسية والفنية التي تشمل: المهارات الأساسية: مراجعة تطبيق قوانين الدمغة المتعلقة بالصرفيات.

التأكد من استيفاء توقيعات المسؤولين على مستندات الصرف وفقًا للقواعد والتعليمات المعمول بها في الهيئة.

ضمان إيداع الشيكات والنقدية المحصلة يوميًا في البنك. المهارات الفنية: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

القدرة على العمل ضمن فريق.

تحمل المسؤولية والقدرة على إنجاز العمل بسرعة.

القدرة على تفعيل القرارات بسرعة وفاعلية. التخصصات المطلوبة لوظائف هيئة النقل النهري سائق سيارة بالندب: العمر يجب ألا يزيد عن 45 سنة.

المؤهل: مؤهل متوسط أو أقل من المتوسط.

تقديم بيان حالة وظيفية يتضمن الجزاءات وتقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة رخصة قيادة عموم السيارات درجة ثالثة سارية. صراف خزينة: العمر يجب ألا يزيد عن 45 سنة.

النوع: ذكر.

المؤهل: فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط.

تقديم بيان حالة وظيفية يتضمن الجزاءات وتقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية. كاتب تراخيص: العمر يجب ألا يزيد عن 45 سنة.

المؤهل: فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط.

تقديم بيان حالة وظيفية يتضمن الجزاءات وتقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية. كاتب تسجيل (بالندب): العمر يجب ألا يزيد عن 45 سنة.

المؤهل: فني تجاري متوسط أو فوق المتوسط.

تقديم بيان حالة وظيفية يتضمن الجزاءات وتقارير تقويم الأداء لآخر ثلاث سنوات بتقدير ممتاز.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.