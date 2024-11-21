نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحالف ستار العالمي يكشف عن أول صالة له في آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح تحالف ستار العالمي، أكبر تحالف طيران في العالم، أول صالة له في آسيا بمطار جوانزو بايون الدولي (CAN) في مدينة جوانزو بالصين. بدءًا من اليوم، ستكون الصالة متاحة لمسافرى الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وعملاء تحالف ستار الذهبي على رحلات شركات الطيران الأعضاء المغادرة من مبني المسافرين رقم 1.

تقع الصالة علي مساحة مخصصة لها في الطابق العلوي من صالة GBIA في المنطقة الدولية رقم 1، حيث توفر مزيدا من الخصوصية لمسافرى شركات الطيران الأعضاء في التحالف. كما أنها توفر بيئة مريحة للمسافرين تساعدهم علي الاسترخاء أو العمل قبل بدء رحلتهم. تقع الصالة في موقع مثالي بالقرب من بوابات المغادرة لشركات الطيران الأعضاء في التحالف، وتتميز بتصميم أنيق علي مساحة 750 مترًا مربعًا يمكنها استيعاب ما يصل إلى 100 مسافر. وتكون الصالة مفتوحة على مدار الساعة، وترحب بالمسافرين علي مدار الساعة.

وقد صرح ثيو باناجيوتوليس الرئيس التنفيذي للتحالف بأن الصالات تعتبر عنصرًا أساسيًا لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ويسر. ونحن نهدف إلى تقديم هذة الصالات لمسافرى شركات الطيران الأعضاء بالتحالف.

"باعتبارها مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا في آسيا، تعد جوانزو كبوابة مهمة لضيوفنا. نحن متحمسون لافتتاح أول صالة لنا في آسيا، نظرًا لأهمية القارة في حركة نمو الطيران اليوم وفي السنوات القادمة".

وأضاف أمبار فرانكو، نائب رئيس التحالف لتجربة العملاء، "إن أول صالة تحمل علامة التحالف التجارية في آسيا تشكل إنجازًا مثيرًا بالنسبة لنا. وتقع هذه الصالة بالقرب من بوابات المغادرة وهي مصممة بعناية لتلبي احتياجات المسافرين، كما إنه ا توفر لهم الراحة والعمل والاسترخاء قبل بدء الرحلة.

تتميز الصالة بواجهة زجاجية توفر إطلالات على المدرج، وتملأ المساحة بالضوء الطبيعي. تقع غرفة كبار الزوار في مكان هادئ، وهي منطقة خاصة تبلغ مساحتها 100 متر مربع وهي مثالية لاجتماعات العمل الجماعي أو الخاص، وهي متاحة عند الطلب.

كما يمكن للمسافرين إستخدام أجنحة الاستحمام الحديثة للشعور بالانتعاش قبل بدء رحلتهم.

وتوفر الصالة إحساسًا بالارتباط بمدينة جوانزو ومنطقة نهر دلتا اللؤلؤ. بالإضافة إلى تزيين الصالة بقطع فنية لفنانين محليين، كما تضم الصالة أيضًا ركنًا حصريًا لشرب الشاي والذي سيكون متاحًا في المناسبات الخاصة، حيث يمكن للضيوف تجربة ثقافة الشاي الشهيرة في المنطقة. ويمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بمجموعة من خيارات الطعام، مع الوجبات الخفيفة والمأكولات المحلية التي يتم تقديمها طوال اليوم. كما يوجد بار مخصص حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بالمشروبات التي تم إعدادها خصيصًا للصالة.

وقال تشي ياومينغ، نائب المدير العام لمطار جوانزو بايون الدولي، "إن حقيقة اختيار Star Alliance لفتح أول صالة تحمل علامتها التجارية في آسيا في مطار جوانزو ليست فقط علامة على الثقة والدعم لنا، بل إنها أيضًا اعتراف بمكانة المطار كمركز طيران مهم في آسيا. سيواصل المطار دعم مفهوم "العميل أولًا" وبناء نفسه باستمرار ليصبح مطارًا صديقًا لشركات الطيران لتوفير ضمانات خدمة أفضل للتحالف وشركات الطيران الأعضاء فيه".

تم إنشاء صالة تحمل علامة Star Alliance التجارية بمطار جوانزو الدولي بالتعاون مع شركات الطيران الأعضاء، ومن المقرر أن تلعب الصالة الجديدة دورًا رئيسيًا في تعزيز خدمات الدعم في المطار وتحسين تجربة السفر للمسافرين الدوليين.

نظرًا لأهمية جوانزو المتزايدة كمركز سفر رئيسي في آسيا، ستفتتح Star Alliance صالة تحمل علامة تجارية جديدة في المبنى رقم 3 بمطار جوانزو باييون الدولي.

في الوقت الحاضر، تعمل 10 شركات طيران أعضاء في Star Alliance من جوانزو، بما في ذلك الخطوط الجوية الصينية، وANA، وAsiana Airlines، وEGYPTAIR، والخطوط الجوية الإثيوبية، وEVA Air، وShenzhen Airlines، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية التايلاندية، والخطوط الجوية التركية، وتقدم 774 رحلة مغادرة أسبوعية إلى 50 وجهة في 10 دول.