على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً مع نظيره المغربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً -

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة امس ١١ نوفمبر لقاءً مع ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي بالمملكة المغربية الشقيقة وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض.

تناول الوزيران خلال اللقاء سبل مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على التنسيق والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الدولتين.

واستعرض الوزير عبد العاطى المساعي المصرية الحثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، ووقف اطلاق النار، والسماح بالنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت الأزمة الليبية، والتطورات الجارية في السودان، والوضع في القارة الأفريقية بشكل عام بما في ذلك في منطقة القرن الأفريقي.