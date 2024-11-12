رئيس جهاز بنى سويف الجديدة يتفقد استعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز، ومعاونو رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز ولجنة الأزمات والكوارث، اصطفاف المعدات والأفراد المملوكة لجهاز المدينة استعداداً لفصل الشتاء والتعامل مع الأمطار، وذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعداد لموسم الشتاء، وما يصاحبه من هطول الأمطار وتجهيز جميع المعدات وخطة العمل لمجابهة الأمطار في ظل التغيرات المناخية المرتقبة.

وأوضح المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، أن معدات الصرف الصحي وشركات التشغيل والصيانة والمقاولات العاملة بالمدينة وسيارات الطوارئ تشمل (سيارات شفط المياه، والمولدات الكهربائية بالإضافة إلى مضخات المياه، لوادر، حفارات، طلمبات كسح، طلمبات غاطسة، سيارة السيول، سيارة نافوري)، والإغاثة بالجهاز لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها والعمل بكامل طاقتها.





واستهدفت الجولة، التأكد من جاهزية كل المعدات وذلك للتعامل مع أي حالات طارئة أو تراكمات مائية ناتجة عن الأمطار والسيول، ولضمان قدرتها على استيعاب أي تحديات خلال فصل الشتاء خاصة في ظل توقعات هطول أمطار غزيرة خلال هذا الموسم بحسب ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وكذا التأكد من الصيانة الدورية لمحطات رفع وتطهير الصرف الصحي وبلاعات صرف مياه الأمطار.







كما تم مراجعة خطة جهاز المدينة في مواجهة أي آثار سلبية تنتج من هطول أمطار بكميات كبيرة، ونقاط تمركز تلك المعدات، والأطقم بالقرب من النقاط الحيوية، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع مثل تلك الأحداث لضمان السيولة المرورية.

وأكد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، أهمية الالتزام بالتعليمات وخطة العمل المعدة مسبقاً للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة بأعلى معايير الجودة والتأكد من جاهزية المعدات المستخدمة مع اقتراب فصل الشتاء وما يتطلبه من استجابات سريعة لأي حالة طوارئ.



