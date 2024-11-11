15491 عملية جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بقرى الدقهلية ضمن التحالف الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - انتهت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني والعمل الأهلي والتنموي، من إجراء 15491 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون للمرضى غير القادرين بقرى ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى، والذى يستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان على أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية، والمناطق الأكثر احتياجاً، وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر، والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأوضح أن الكشف الطبي قد امتد بجميع مراكز المحافظة، وأنه يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، لافتا إلى أن توقيع الكشف الطبى على الأهالى يتم في قراهم، وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أية أعباء تثقل كاهله.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية، التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً بأن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل، ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان قد نجحت حتى الآن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932729 مريضا، وإجراء 215,306 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,878 نظارة طبية لغير القادرين، وذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.