الرئيس السيسي: الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «مصر تدين بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التى تمارس بحق المدنيين فى قطاع غزة.. وباسم مصر، أعلنها صراحة: إننا سنقف ضد جميع المخططات، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة .. وهو أمر؛ لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف».

وأضاف السيسي: «ونكرر: إن الشرط الضرورى لتحقيق الأمن والاستقرار، والانتقال من نظام إقليمى، جوهره الصراع والعداء.. إلى آخر؛ يقوم على السلام والتنمية.. هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية)».