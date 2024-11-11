الرئيس السيسي: مستقبل المنطقة والعالم أصبح على المحك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المواطنين فى دولنا العربية والإسلامية، بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة عبر العالم، يسألون ولهم كل الحق، عن جدوى أى حديث عن العدالة والإنصاف فى ظل ما يشاهدونه، من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض: «مستقبل المنطقة والعالم، أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضى الفلسطينية واللبنانية، يضع النظام الدولى بأسره على المحك».

وتهدف القمة العربية الإسلامية التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة، إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالاضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وتأتي القمة العربية الاسلامية أو قمة المتابعة، امتداداً للقمة التي استضافتها الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي شهدت حضور قادة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.