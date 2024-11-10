آينتراخت فرانكفورت يصعق شتوتجارت 3-2 فى ليلة تألق عمر مرموش.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - فاز فريق آينتراخت فرانكفورت على حساب نظيره شتوتجارت بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب على ملعب "إم إتش بي أرينا"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2024- 25.شتوتجارت ضد اينتراخت

سجل أهداف فريق آينتراخت فرانكفورت كل من هوجو إيكيتيكي، ناثانيال براون، وعمر مرموش في الدقائق 45، 55 و62 على التوالي، بينما سجل جوشا فاجنومان، وفولتماد، هدفي فريق شتوتجارت بالدقيقتين 87 و91.

شهدت المباراة تواجد الدولي المصري عمر مرموش في المباراة أساسيًا وساهم في هدفين بواقع صناعة واحد وتسجيله مثله ليواصل تألقه اللافت في الدوري الألماني.

ترتيب الدورى الألمانى



بهذه النتيجة يتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 2 وخسارة مثلهما وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 16.

تواجد فريق شتوتجارت في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في مثلهم والتعادل في 4 وتسجيل 19 هدفًا وتلقي مثلهم.

وأكد الموقع الرسمي للدوري الألماني أن تسديدة عمر مرموش بلغت سرعتها 114.3 كليو متر فى الساعة، وبلغت مسافة الكرة 21.89 مترًا.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم: "سجل عمر مرموش هدفه الثالث من ركلة حرة مباشرة في جميع المسابقات هذا الموسم - لم يسجل أي لاعب آخر من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أكثر من مرة من ركلة حرة" ووصفت الفرعون المصري بـ"القدم السحرية".

وبات اللاعب المصري محط اهتمام العديد من الأندية في أوروبا بعد تصدره المشهد التهديفي في الدوري الألماني، على رأسها ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه محمد صلاح قائد الفراعنة، وكذلك بايرن ميونخ، وهو ما دفع إدارة فرانكفورت لفتح المزاد حول مرموش، حيث أكدت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية أن ناديه حدد قيمة مالية تقدر بنحو من 50 إلى 60 مليون يورو نظير بيع اللاعب.

وخاض مرموش 14 مباراة مع فريقه آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 9، وكان آخر أهدافه في شباك سلافيا براج، مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وتصدر مرموش ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدف بالتساوى مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وساهم هذا الموسم في 16 هدفا بالدوري الألماني بعد صناعة 6 أهداف.

إجمالا، ساهم عمر مرموش مع فرانكفورت فى تسجيل 46 هدفا في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق فى يوليو 2023، كما يعتبر أكثر من ساهم مع الفريق في الدوري الألماني بالأهداف، حيث لعب 56 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وله 16 أسيست.