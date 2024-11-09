مديرية الشباب بالبحيرة تناقش مواجهة التحديات وتأثيرها على الأمن القومي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، دورة تثقيفية جديدة بعنوان مواجهة التحديات وتأثيرها على الأمن القومى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية ".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وشارك فى فاعليات المبادرة اللواء دكتور حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة والدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة.

تهدف هذه الفعاليات الثقافية إلى تعزيز الوعي الثقافي بين الشباب، وتعزيز القيم والأخلاق الحسنة في المجتمع. كما تساهم في تعزيز روح المشاركة المجتمعية بين الشباب .

وتعتبر هذه الأنشطة المنظمة من قبل مديرية الشباب والرياضة فرصة للشباب للاستفادة من وقتهم بشكل إيجابي، وتوفير بيئة ثقافية مناسبة لهم ويعكس تنظيم هذه الأنشطة تعزيز الثقافة والتطوع في المجتمع، وتعزز الروابط الاجتماعية والتعاون بين الجميع.