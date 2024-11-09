سمير فرج: الجيش المصري الأول عربياً وأفريقياً والـ 14 عالمياً

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - أعلن اللواء سمير فرج، المفكر السياسي، أن الجيش المصري يحتل المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً وفق التصنيفات العالمية، موضحاً أن مصر تأتي في المرتبة الـ 14 من بين 145 دولة على مستوى العالم.

وخلال مداخلته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة "المحور"، أشار فرج إلى أن الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش في القارة الأفريقية، يليه الجزائر، جنوب أفريقيا، نيجيريا، وإثيوبيا.

وفي التصنيف العربي، تحتل مصر المرتبة الأولى تليها السعودية في المركز الـ 22 عالمياً، ثم الجزائر في المركز الـ 26.



أكد اللواء سمير فرج، المفكر السياسي، أن مصر تتعرض لأول مرة منذ 4000 عام لتهديدات كبيرة تحيط بها من كل الجهات.

وأوضح فرج، أن ليبيا بعد رحيل القذافي انقسمت إلى نصفين، مما أدى إلى حالة من التوتر الشديد داخل البلاد.

وأشار فرج إلى أن السودان أيضًا دخلت في نفق مظلم، حيث تعاني البلاد من أوضاع غير مستقرة ومجاعة تهدد مستقبلها.

وتحدث عن القوى العالمية، لافتًا إلى أن اليابان وروسيا والصين وكوريا الشمالية تعتبر من أبرز الأعداء للولايات المتحدة.

كما تطرق فرج إلى الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن اليابان وإيطاليا وألمانيا كانوا الحلفاء الأساسيين، فيما لم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب في بدايتها.

وأضاف أن الهجوم الياباني على الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر كان أحد أكبر الخسائر في تاريخ الولايات المتحدة.