زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب إيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - ضرب زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر منطقة موليز بمقاطعة كامبوباسو الواقعة بجنوب إيطاليا.

وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين اليوم السبت أن الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا.

في سياق متصل، غادر العديد من الأشخاص منازلهم، واتخذت السلطات المحلية والحماية المدنية إجراءات لمراقبة الوضع، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وقال رئيس مقاطعة كامبوباسو الإيطالية جوزيبي بوتشيتي إن المواطنين شعروا بالصدمة لكنها كانت "قصيرة"، مشيرا إلى أنه جار فحص المدارس والمباني العامة، ولا يوجد أضرار حتى الآن.