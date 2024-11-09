ضبط أغلفة أدوية أطفال مجهولة المصدر داخل مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبصاحب مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة كمية كبيرة من الأغلفة الخارجية لعبوات الأدوية والمكملات الغذائية للأطفال لبيعها للشركات والمصانع عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى بدون تصريح من الجهات المختصة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المطبعة على (54 ألف غلاف خارجى مدون عليها أسماء مختلفة لمكملات غذائية للأطفال – 1600 فرخ ورق خاص بطباعة الأغلفة – 3 ماكينة طباعة كهربائية – 7 ماكينة "قص ولصق").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.