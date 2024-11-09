نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كلي بشارع الهرم بسبب أعمال محطة مترو المطبعة.. تعرف على التحويلات المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل محافظة الجيزة، غلى قدم وساق للإنتهاء من أعمال مشروع مترو انفاق الخط الرابع، لخدمة المواطنين وسهولة حركتهم وتنقلهم من مكان إلى آخر.

حيث قامت محافظة الجيزة، بتسليم النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة من ضمن المرحلة الثالثة، واستلزم ذلك قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لشارع الأهرام أمام حركة المرور بداية من شارع ضياء حتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقًا) لمسافة (١٤٠م) في الإتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية وذلك إبتداء من اليوم السبت الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ ولمدة ستة أشهر (مدة الأعمال).

بينما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية الآتية:-

حركة سير المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه طريق المريوطية عليها الدخول يمينًا إلى شارع ضياء ثم يسارًا عن طريق الشوارع الجانبية المتفرعة منه وهم ( أمين عبد الحميد - الخليل ابراهيم - النصر ) وصولًا إلى شارع الشيخ الشربيني (شارع المطبعة سابقًا) ثم استكمال السير اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل محور عمرو بن العاص.

وبعد ذلك الدوران والعودة مرة آخرى إلى شارع الشيخ الشربينى (شارع المطبعة سابقًا) اتجاه شارع خالد أمين ثم الدخول يمينًا بشارع خالد أمين واستكمال السير به وصولًا حتى تقاطعه مع شارع سهل حمزة ثم الدخول يسارًا بشارع سهل حمزه وصولًا إلى شارع الاهرام عقب تجاوز موقع الاعمال وصولًا إلى مناطق المريوطية واستكمالًا لخط السير.

ومن جانبه وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة واتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من أثار الغلق بمنطقة الأعمال على حركة المرور، مشددا على ضرورة منع اي تعديات أو إشغالات لتحقيق انسيابية للحركة بمسار التحويلات المرورية بما يضمن أمن وسلامة المارة والمركبات على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المحددة للغلق وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها فور الإنتهاء.

وأشار محافظ الجيزة ان مديرية الطرق بالمحافظة قامت بتمهيد وترميم ورصف وتحسين حالة الشوارع مسار التحويلات المرورية إلى جانب تنفيذ جسات للطريق للتأكد من ملائمة المسار البديل وإستيعابه للكثافات المتوقعة عند بدء الغلق.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.