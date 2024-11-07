نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعقد 35 ندوة بمراكز الثقافة الإسلامية في محافظات الجمهورية الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة الأوقاف 35 ندوة بمراكز الثقافة الإسلامية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار دور الوزارة في التعريف بالقضايا الدينة والمجتمعية، وغرس القيم النبيلة، وتوعية الشباب بقضايا وطنه وأمته، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة العلمية والتثقيفية والدعوية، وتنفيذًا للمحور الثالث «بناء الإنسان» من الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي أطلقها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي تتفق مع رؤية الدولة المصرية، وتفعيلًا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وتهدف وزارة الأوقاف من محور «بناء الإنسان» بناء شخصية الإنسان؛ ليكون قويًا، شغوفًا بالعلم والعمران، واسع الأفق، وطنيًا، منتميًا لوطنه، مقدمًا الخير للإنسانية، فيسعد بما يقدمه من الخير والنفع للناس.

وتأتي هذه الندوات على النحو الآتي:

السبت 9/11/2024م

1-المركز الثقافي بالقاهرة (النور بالعباسية) ويحاضر فيه أ. د/ أحمد ربيع أحمد يوسف - عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق - عميد مركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور، وأ.د/ عبد الشافي أحمد علي محمد - أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

2-المركز الثقافي بالقاهرة (مدينتي) ويحاضر فيه أ. د/ عطية طه عطية الزلمة – أستاذ التفسير المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق – عميد مركز الثقافة الإسلامية بمدينتي، وأ.د/ محمود عبد الرحيم الصاوي أستاذ الدعوة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

3-المركز الثقافي بالجيزة (بين السرايات) ويحاضر فيه أ. د/ صابر أحمد طه – أستاذ الأديان والعميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة- عميد مركز الثقافة الإسلامية ببين السرايات، وأ.د/ خالد عبد العال أحمد عبد العال - أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

4-المركز الثقافي بالجيزة (الاستقامة) ويحاضر فيه أ. د/ عبد الباسط محمد خلف - أستاذ الفقه المساعد بكلية الدارسات الإسلامية والعربية بالقاهرة - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالاستقامة، والشيخ / خالد راضي خالد - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

5-المركز الثقافي بالإسكندرية (محرم بك) ويحاضر فيه أ. د/ أسامة السيد سعد - أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وأ.د/ أمين شاكر عبد الخالق – أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

6-المركز الثقافي بالإسكندرية (العجمي) ويحاضر فيه أ. د/ محمد محمد عبد الله حسن سلام - أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية الدارسات الإسلامية والعربية بدمنهور – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالعجمي، وأ.د/ محمد حسن قنديل - أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

7-المركز الثقافي بالقليوبية ويحاضر فيه أ. د/ محمد حسانين أحمد البطح - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية، ود/ أحمد عبد الله القرشي مدرس التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

8-المركز الثقافي بكفر الشيخ ويحاضر فيه أ. د/ عبد المنعم صبحي أبو شعيشع – أستاذ التفسير المتفرغ بكلية أصول الدين بطنطا – عميد مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ، وأ. د/ عادل محمد إبراهيم حسن - أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

9-المركز الثقافي بالمنوفية ويحاضر فيه أ. د/ محمد محمد أحمد الشنواني - أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمنهور - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنوفية، وأ. د/ ياسر عطية الصعيدي – أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

10-المركز الثقافي بالشرقية (الفتح بالزقازيق) ويحاضر فيه أ. د/ محمد شحاتة إبراهيم - أستاذ العقيدة المساعد بكلية أصول الدين بالزقازيق – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالزقازيق، وأ.د/ أحمد محمد علي بيومي - أستاذ الحديث وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

11- المركز الثقافي بالشرقية (العاشر من رمضان) ويحاضر فيه أ. د/ حسن عبد الحميد حسن وتد - أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات العليا – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالعاشر من رمضان، وأ.د/ محمد حمودة محمد سليم- أستاذ الحديث وعلومه والعربية بالقرين وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

12- المركز الثقافي بالشرقية (فاقوس) ويحاضر فيه أ.د/ شعبان محمد علي كفافي- أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقًا - عميد مركز الثقافة الإسلامية بفاقوس، وأ. د/ ثروت حسن عبد الرحمن مهنا- أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

13- المركز الثقافي بالغربية ويحاضر فيه أ.د/ سيف رجب قزامل - أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا والعميد السابق للكلية- عميد مركز الثقافة الإسلامية بالغربية، وأ. د/ أحمد إسماعيل أبو شنب - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية والعميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

14- المركز الثقافي بالدقهلية ويحاضر فيه أ. د/ نبيل أحمد زاهر- عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة-عميد مركز الثقافة الإسلامية بالدقهلية، وأ. د/ حمدي إبراهيم حسن – مدرس الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

15- المركز الثقافي بالبحيرة ويحاضر فيه أ.د/ شعبان عبد اللاه عيد - أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق- عميد مركز الثقافة الإسلامية بالبحيرة، ود/ سامي محمود بدر – إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

16- المركز الثقافي بدمياط ويحاضر فيه أ. د/ إسماعيل محمد علي عبد الرحمن - أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد - عميد مركز الثقافة الإسلامية بدمياط، ود/ محمد عبده محمد إبراهيم شتيوي - مدرس الفقه العام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

17- المركز الثقافي ببورسعيد ويحاضر فيه أ. د/ محمد نصر الدسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين - عميد مركز الثقافة الإسلامية ببور سعيد،و د/ إبراهيم سليمان سويلم - مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببور سعيد، عنوان المحاضرة (التنشئة الإيمانية للشباب "وشاب نشأ في عبادة الله")

الثلاثاء 12/11/2024م

1- المركز الثقافي بالإسماعيلية ويحاضر فيه أ. د/ محمد المتولي علي فاضل - أستاذ الحديث المساعد ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببور سعيد – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالإسماعيلية، د/ محمود محمد أحمد السيد – مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية جامعة الأزهر، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

2- المركز الثقافي بالسويس ويحاضر فيه د/ محمد السيد حامد - مدرس مناهج اللغة العربية بكلية التربية جامعة الأزهر – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالسويس، ود/ عبد الرحمن سعد مصطفى – مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

3- المركز الثقافي بالبحر الأحمر ويحاضر فيه د/ أحمد سعد أحمد علي - إمام وخطيب – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالبحر الأحمر، ود/ عبد الناصر محمد مغربي - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

4- المركز الثقافي بالوادي الجديد (الداخلة) ويحاضر فيه د/ مجدي عبد المنعم حامد - مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بأسيوط - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالداخلة، ود/ علي رمضان محمد خميس مدرس بكلية اللغة العربية بأسيوط، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

5- المركز الثقافي بالوادي الجديد (الخارجة) ويحاضر فيه أ. د/ عبد المحسن علي وهبة - عميد كلية أصول الدين بأسيوط - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالخارجة، ود/ أحمد محمد سالم - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

6- المركز الثقافي بشمال سيناء (العريش) ويحاضر فيه د/ أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم - إمام وخطيب ومدرس - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالعريش، والشيخ / السيد سعيد السيد متولي – إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

7- المركز الثقافي بشمال سيناء (الحسنة) ويحاضر فيه د/ عصام محمد الهادي عبد المقصود - إمام وخطيب - عميد مركز الثقافة الإسلامية بالحسنة، والشيخ / محمد محمد محمد شبانة - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

8- المركز الثقافي بشمال سيناء (بئر العبد) ويحاضر فيه د/ أحمد محمد عبد الرازق- إمام وخطيب - عميد مركز الثقافة الإسلامية ببئر العبد، والشيخ /محمد عبد الفتاح محمود - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

9- المركز الثقافي بجنوب سيناء ويحاضر فيه د/ محمد علي محمد الشاذلي - إمام وخطيب ومدرس، والشيخ/ محمد رجب السيد عبد الدايم - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

10- المركز الثقافي بمطروح ويحاضر فيه د/ محمد أحمد محمد أبو بكر- مدرس بقسم اللغة العربية – جامعة مطروح – عميد مركز الثقافة الإسلامية بمطروح،و د/محمد فوزي مصري رحيل - أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية التربية – جامعة مطروح، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

11- المركز الثقافي بالفيوم ويحاضر فيه أ. د/ محمد أحمد محمد محمود سرحان - أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ببني سويف وعضو اللجنة الدائمة – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالفيوم،و د/ محمود أحمد رجب ـ مدرس الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

12- المركز الثقافي ببني سويف ويحاضر فيه أ. د/ مبروك عبد العظيم أحمد - أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف- عميد مركز الثقافة الإسلامية ببني سويف،و أ د/ مصطفى ذكي مصطفى محمد- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر القاهرة، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

13- المركز الثقافي بالمنيا ويحاضر فيه أ. د / عبد المنعم فتحي عوض مهني - أستاذ العقيدة المساعد بكلية البنات بالمنيا الجديدة – عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنيا،و أ. د/ وجيه محمود أحمد - أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية آداب جامعة المنيا، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

14- المركز الثقافي بأسيوط ويحاضر فيه أ. د/ محمود مهني محمود - أستاذ التفسير المتفرغ وعضو هيئة كبار العلماء – عميد مركز الثقافة الإسلامية بأسيوط، وأ. د/ محمد سيد أحمد سليم - أستاذ ورئيس قسم الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

15- المركز الثقافي بسوهاج ويحاضر فيه أ. د / إبراهيم عبد الشافي إبراهيم- أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج- عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة الأسبق -عميد مركز الثقافة الإسلامية بسوهاج، وأ. د/ عاطف مصطفى محمد- أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

16- المركز الثقافي بقنا ويحاضر فيه أ. د/ إبراهيم حسن أحمد - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بقنا - عميد مركز الثقافة الإسلامية بقنا،و أ.د/ أحمد سيد إبراهيم – أستاذ الدعوة – والعميد السابق كلية طيبة بالأقصر، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

17- المركز الثقافي بالأقصر ويحاضر فيه أ. د/ العادلي محمد أحمد سليمان - أستاذ البلاغة والنقد بكلية طيبة بالأقصر جامعة الأزهر– عميد مركز الثقافة الإسلامية بالأقصر،و د/محمد أحمد سالم - إمام وخطيب ومدرس، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")

18/ المركز الثقافي بأسوان ويحاضر فيه أ. د/ أحمد خليل عبدالعال محمود- أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان- عميد مركز الثقافة الإسلامية بأسوان، وأ. د/ أحمد عبد المنعم عبد المجيد- أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان، عنوان المحاضرة (حسن العشرة بين الزوجين وأثرها على الأسرة "خيركم خيركم لأهله")