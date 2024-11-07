نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم منحة في “أساسيات صحافة البيانات” من مؤسسة هيكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية عن المنحة التدريبية الأولى في “أساسيات صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل للمبتدئين”، ويتم تنفيذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار ثمانية أيام تدريبية خلال نصف شهر.

وقال مركز التدريب والبحوث بالنقابة، إن الاشتراك في المنحة سيكون بأسبقية الحجز، ويمكن التقدّم للدورة من خلال صفحة التسجيل بالدورات على موقع المركز عبر الرابط التالي: https://training.ejs.org.eg/2024، وللاستعلام تليفونيًا: 01099221510.