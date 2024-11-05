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غلق كيانات تمارس أنشطة للتعليم السوداني واليمني دون ترخيص ببولاق الدكرور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق كيانات تمارس أنشطة للتعليم السوداني واليمني دون ترخيص ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت محافظة الجيزة  قرارات غلق وتشميع لعدد من الكيانات التي تمارس أنشطة للتعليم السوداني واليمني بحي بولاق الدكرور وذلك لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية بالمخالفة يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم. 
وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات التي نفذها حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع شرطة المرافق اسفرت عن غلق وتشميع مدرسة المشارق بشارع الملكة ومدرسة النخبة اليمنية ومدارس الإيقان والنيل وذلك بحي بولاق الدكرور 
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي كيانات غير حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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