نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير التعليم العالي التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، الدكتور Erol Ozvar وزير التعليم العالي التركي والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام آثار الجيزة والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة الأثرية،

تضمنت زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول،حيث أبدى السيد الوزير إعجابه الشديد بضخامة الهرم وطريقة بناؤه، وكذلك عظمة نحت تمثال أبو الهول.

كما حرص السيد الوزير على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، معربا عن آمله في تكرار الزيارة مرة أخري.