أخبار مصرية

النيابة العامة تنهي تفريغ كاميرات المراقبة في حادث مقتل صاحب مقهى بمصر الجديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 02:38 مساءً - أنهت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة مقتل صاحب مقهي بمنطقة مصر الجديدة، واستعانت النيابة العامة بمقاطع فيديو صورها المارة بالشارع، واستمع فريق النيابة العامة إلى أقوال شهود عيان أكدوا نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه انتهت بتسديد المتهم عدة طعنات إلى صدر المجني علية أودت بحياته في الحال.

ناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه، وأطلعت على أداة ارتكاب الجريمة «سلاح أبيض» وواجهت المتهم، الذي اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلية بسبب رغبة المجني عليه في طرده من محل عمله، وأن ما حدث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي نتج عنها طعن المتهم ووفاته.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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