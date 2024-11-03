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"بيطري الجيزة" تنظم 30 قافلة بيطرية لعلاج وتحصين رؤوس الماشية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بيطري الجيزة" تنظم 30 قافلة بيطرية لعلاج وتحصين رؤوس الماشية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، 30 قافلة بيطرية مجانية في كافة أنحاء محافظة الجيزة لخدمة المزارعين وعلاج وفحص رؤوس الماشية، بتوجيهات علاء الدين فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وذلك فى اطار مبادرة " بداية "، بداية جديدة لبناء الانسان والاستثمار الامثل فى رأس المال البشرى وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين.

حيث تمت القوافل بالجهود الذاتية للمديرية وكان من أبرزها:

- قافلة نزلة السمان تنفيذا لبدء فاعليات البرنامج الوطنى " معا لحماية الخيول والابل والحيوانات الاليفة " بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة السياحة والاثار بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفيما يلى بيان باجمالي اعمال القوافل  :-
1- علاج عدد (612) رأس حيوان (ماشية – خيول – دواب – جمال ) من الامراض الباطنية.
2- علاج عدد (282) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.
3- علاج عدد (500) طائر  ضد الامراض البكتيرية. 
5- عمل عدد (142) حالة سونار (ابقار - خيول - اغنام).
6- علاج عدد (112) خيل من نزلات البرد وعدد( 201) جمل من الجرب وعدد(98) من التهابات المفاصل والعرج  .
7- أخد عدد(134) عينة دم لفحص مرض البروسيلا وطفيليات الدم وكانت النتيجة سلبية.
8- رش عدد (3510) رأس حيوان (ماشية – خيول – دواب – جمال ) ضد الطفيليات الخارجية.
9- تجريع عدد (3390) رأس حيوان (ماشية – خيول – دواب – جمال ) ضد الطفليات الداخلية والديدان 
10- تطعيم عدد (27) كلب ضد مرض السعار.
11- عمل عدد (53) ندوة إرشادية لتوعية صغار المربين للامراض الوبائية ومرض السعار وامراض الخيول والجمال وأهمية التحصين.

ليصبح اجمالى الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال والحيوانات الاليفة (9008) حيوان.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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