ضبط 289 قضية مخدرات وتنفيذ 59129 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (289) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (327) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (195,643 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,630 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,675 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (14,647 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,770 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 642جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (630جرام)

كمية من بذور القنب وزنت (500 جرام)

عدد (2195) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (64 قطعة سلاح نارى بحوزة 62 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(2) بندقية آلية.

(6) بنادق خرطوش .

(3) طبنجات.

(53) فرد محلى.

(102) طلقة مختلفة الأعيرة.

(255) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59129) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(171) حكم جناية.

(18408) حكم حبس جزئى.

(3681) حكم حبس مستأنف.

(27921) حكم غرامة.

(8948) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (12) متهم إرتكبوا (4) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (183) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20835) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.