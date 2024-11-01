التشكيل الزمالك امام البنك الأهلى فى موقعة الدوري الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - يخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي، ويبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافعا معنويا لهم فى بداية انطلاق الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، في الدفاع، بينما يعتمد في خط الوسط عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، على أن يكون في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.

وفي المقابل، من المتوقع أن يبدأ طارق مصطفي اللقاء بمزيج من الحرس القديم والصفقات الجديدة ليكون التشكيل الأقرب لمواجهة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي، خط الدفاع: عاصم صلاح، محمد إبراهيم، محمد عبدالغنى، إسحاق يعقوبو، خط الوسط: محمد فتحى، هشام صلاح، محمد هلال، كريم بامبو، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، ياو أنور.