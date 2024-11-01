رابطة المحترفين: محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - كشفت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي شهدت وجود نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي: محمد صلاح – ليفربول، فيرجيل فان دايك – ليفربول، جفارديول – مانشستر سيتي، كريس وود – نوتنجهام فورست، داني ويلباك – برايتون، بريان مبيومو – برينتفورد.

في سياق آخر، أكد أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، أن المناقشات جارية حاليا بشأن تمديد عقود الثلاثى محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وقال سلوت فى المؤتمر الصحفى لمواجهة برايتون المقرر لها غدا السبت فى الدوري الإنجليزي "يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه الآن".

وأضاف مدرب ليفربول "في الوقت الحالي، كل الثلاثة فى مستوى جيد ويقدمون أداءً رائعًا للغاية. هناك مناقشات مستمرة مع الأشخاص الذين يقول فيرجيل إنه يجب أن يتحدث معهم، وهذا ليس أنا كما تعلم".

وواصل سلوت تصريحاته "أنا أتحدث معه عن أمور أخرى. فيرجيلعلى حق تمامًا عندما قال إنه لا يعرف ما هو مستقبله إذا لم يوقع العقد بعد".

ويخوض ليفربول، المحترف ضمن صفوفهالنجم المصري محمد صلاح، 5 مواجهات قوية خلال شهر نوفمبر الحالي، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ ليفربول مواجهاته في شهر نوفمبر، باستضافة فريق برايتون، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ثم يستضيف نظيره فريق باير ليفركوزن الألماني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في الخامس من نفس الشهر.