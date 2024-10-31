انت الأن تتابع خبر "معاشك مش هتقبضه".. اخطاء كارثية احترس منها أثناء صرف معاشات نوفمبر من الـ ATM والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - معاشات نوفمبر وبالتزامن مع قرب موعد صرفها الرسمي الذي يوافق بعد 24 ساعة من الان، يواجه بعض أصحاب المعاشات أخطاء شائعة أثناء الصرف الالكتروني من الـ ATM، قد لا يمكنهم من صرف المعاشات في أول الشهر، وفي هذا التقرير نوافيكم بالتفاصيل.

احترس من هذه الاخطاء أثناء صرف معاشك

هناك أخطاء متكررة يقع فيها أصحاب المعاشات تعرضهم لحجز بطاقة الفيزا وبالتالي حجز المعاش، لذلك يقدم موقع نيوز مصر هذه الأخطاء لتجنبها.

بعض أصحاب المعاشات، يقعوا في بعض الأخطاء عند صرف مستحقاتهم شهريا من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وتؤدي هذه الأخطاء إلى تعرض المعاش للحجز داخل الماكينة وايضا يتم سحب بطاقة الفيزا.

حجز بطاقة الفيزا

على سبيل المثال، عند استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والقيام بعمليات الصرف، تحدث مشاكل مثل سحب كارت الفيزا أو تعذر خروج المال، وتحدث هذه المشكلات بسبب إدخال الرقم السري الخاص بكارت الفيزا أكثر من مرة خاطئة.

وهذا الامر يتسبب في حجز البطاقة البنكية التي تصرف منها معاشك بالماكينة، لأن نظام ماكينة الصراف الآلي لا يتيح ادخال الرقم السري مرات عديدة لأن البنك التابع للماكينة يعتقد أن هناك محاولة للسرقة فيقوم بسحب الكارت.

تعطل السيستم او قطع الكهرباء

ومن ضمن المشكلات أيضا انقطاع الكهرباء أثناء صرف المعاش من ماكينة الصراف الآلي، وبالتالي يتسبب ذلك في عطل بالنظام الآلي الخاص بالماكينة ومن ثم يتم سحب النقود وكارت المعاش.

كيف يتم حل المشكلة؟