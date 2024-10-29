نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة ينفي شائعات طلاء تماثيل أسود قصر النيل ويفند أعمال الصيانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تماثيل أسود قصر النيل غير صحيحة.

وبيّن الوزير أن أعمال الصيانة الجارية للتماثيل تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة، بإشراف فريق متخصص من المجلس الأعلى للآثار لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية والفنية لهذه المعالم.

تفاصيل أعمال الصيانة

وأوضح الوزير، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الأعمال تهدف فقط إلى إزالة الأتربة والملوثات الجوية التي تراكمت على التماثيل بمرور الزمن.

وأضاف أن فريق الترميم يطبق إجراءات تنظيف دقيقة وفقًا للمعايير العلمية المتبعة، مع استخدام طبقة شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشرت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور للصيانة، حيث اتهم المستخدمون القائمين على العملية بإخفاء القيمة الفنية للتماثيل باستخدام طلاء غير مناسب.

واتهم البعض باستخدام مواد مثل اللاكيه التي حولت التماثيل من اللون البرونزي إلى الأسود.

اعتراضات نقابة الفنانين التشكيليين

عبر الدكتور محمد الصبان وكيل نقابة الفنانين التشكيليين، أعربت عن استيائها من الطريقة المستخدمة في الصيانة.

وأوضح الصبان أن التماثيل كانت تحتاج فقط إلى تنظيف بسيط، وانتقد استخدام الطلاء الذي يضر بجمال وقيمة التماثيل التاريخية.