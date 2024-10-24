حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط

- ضبط (55) قضية سلاح نارى.. ضبط خلالهم (12 بندقية آلية – 20 بندقية خرطوش – 65 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) .. بحوزة (55 متهم "لـ 27 منهم معلومات جنائية").

- ضبط عدد (11) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,300 كيلو جرام لمخدر الشابو – كمية من مخدرى "الهيروين ، الأفيون" – كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (12 متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية").

- تنفيذ عدد (545) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو") .. بحوزة (4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية).

- ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات).

- تنفيذ عدد (801) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.