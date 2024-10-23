جامعة الأزهر تنظم دورة تدريبية تحت عنوان «كيف تكون طالبًا ناجحًا ومتميزًا؟»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - في إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على تدريب وتأهيل الطلاب والارتقاء بمستواهم؛ حتى يكونوا نماذج مضيئة تسهم في بناء الوطن في جميع المجالات، ودعمًا للمبادرة الرئاسية لبناء الإنسان (بناء) من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م؛ نظمت «إدارة الجوالة» بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر معسكرًا تدريبيًّا للجوالين الجدد وعددهم (85) متدربًا وذلك بمقر المخيم الدائم بجامعة الأزهر بالتعاون مع فريق " طلاب من أجل مصر "

وأوضح الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، أن الدورة التدريبية تم تنظيمها بحضور الدكتورة هبة سعودي منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد مرسي، مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

وأشار مدير عام رعاية الطلاب أن الهدف من تنظيم الدورة التدريبية هو تدريب قادة مؤهلين نفسيًّا واجتماعيًّا وتعليميًّا.

وأضاف قاسم أن الدورة تمت في حضور قيادات تأهيل على أعلى مستوى فى المجالات المختلفة تطبيقًا لمباردة رئيس الجمهورية (بداية).

وحث فضيلتُه الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية التي تنظمها إدارة الجامعة بالتعاون مع إدارات رعاية الطلاب بالكليات في القاهرة والأقاليم.