العالم اليوم - الرئيس المصري يلتقي نظيره الإيراني ويؤكد أهمية تفادي التصعيد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش قمة بريكس المنعقدة بمدينة قازان في روسيا.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين اتفقا على أهمية الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة.

وأكد الرئيس المصري "أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد غير المحسوب، الذي قد يدفع المنطقة برمتها إلى مواجهات خطيرة ذات تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي استعرض في ذات السياق الجهود والاتصالات المصرية المكثفة لمحاولة دفع مسار التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

كما أكد ضرورة حشد الجهود الدولية لحث جميع الأطراف على التعامل بإيجابية مع المساعي الرامية لاستعادة التهدئة بالمنطقة، بما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في فلسطين ولبنان.