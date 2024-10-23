العالم اليوم - الإكوادور تعلّق اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية المزعومة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - قررت جمهورية الإكوادور، الثلاثاء، تعليق اعترافها بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983، مع فتح ما يسمى بـ"سفارة" سنة 2009.

وأبلغت وزيرة خارجية الإكوادور، غابرييلا سومرفيلد، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بـ"تمثيلية الانفصاليين" في كيتو.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن قرار الإكوادور يندرج في إطار استمرار الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة، لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأميركي اللاتيني.