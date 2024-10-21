كشف ملابسات واقعة إضرام النيران بدراجة نارية بالمنوفية.. وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بنشوب حريق بمركبة «تروسيكل» ملك عامل، مقيم بدائرة المركز، أثناء توقفها أمام منزله.. تم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن وجود شبهة جنائية، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين مالك المركبة، قام على إثرها بسكب مادة معجلة على الإشتعال على المركبة المشار إليها وإضرام النيران بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.