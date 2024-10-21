«صوت الأمة» شريك إعلامي للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمي، أن جريدة وموقع «صوت الأمة» شريك إعلامي رسمي للدورة الـ12 للمنتدى، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وتحتضنها محافظة القاهرة باعتبارها أكبر مدينة حضرية في إفريقيا والشرق الأوسط.
تأتي هذه الشراكة، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لاستضافة المنتدى الحضري العالمي. وتولي الحكومة المصرية أهمية كبرى بملف التنمية الحضرية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تنفذها مصر بهدف الارتقاء بالمعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير الخدمات بأعلى جودة في ظل التزام كامل بالاستدامة البيئية.
من ناحية أخرى، أكد المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ 12 السفير عاطف سالم أن رؤساء دول وحكومات وعدداً كبيراً من الوزراء سيشاركون فى فعاليات المنتدى الذى يعقد بالقاهرة فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار: «كل شئ يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».
وقال السفير عاطف سالم، خلال تصريحات صحفية، إن المنتدى الحضرى يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ ويعقد مرة كل عامين..مشيرا إلى أن مصر تقدمت في عام 2022 لاستضافة المنتدى الذي تنظمه الأمم المتحدة، ونجحت في الفوز، على الرغم من المنافسة القوية، وفي 30 يونيو من نفس العام تم توقيع اتفاقية بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» لاستضافة المنتدى، لافتا إلى أنه في شهر مايو 2023 تم التوقيع على الاتفاقية اللوجيستية للاتفاق على تفاصيل المنتدى.
وأضاف المنسق العام أن مصر أنهت استعداداتها لاستضافة المنتدى، وتم توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمشاركين إلى جانب التنقلات والإقامة في الفنادق وتوفير الإنترنت الذي يغطي ما يقرب من 25 ألف شخص، كما تم توفير كافة التجهيزات الخاصة بالمشاركين من ذوي القدرات الخاصة.
وفيما يخص عدد المشاركين..أوضح السفير أن حوالي 16 ألفا و500 شخص من 174 دولة سجلوا بياناتهم للمشاركة حتى الآن على الموقع المخصص للمنتدى إلى جانب المشاركة الافتراضية التي قد تتعدى 10 آلاف شخص، مضيفا أن «باب التسجيل متاح حتى تاريخ 30 أكتوبر الجاري».