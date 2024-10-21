«صوت الأمة» شريك إعلامي للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:43 صباحاً - أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمي، أن جريدة وموقع «صوت الأمة» شريك إعلامي رسمي للدورة الـ12 للمنتدى، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وتحتضنها محافظة القاهرة باعتبارها أكبر مدينة حضرية في إفريقيا والشرق الأوسط.

تأتي هذه الشراكة، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لاستضافة المنتدى الحضري العالمي. وتولي الحكومة المصرية أهمية كبرى بملف التنمية الحضرية المستدامة من خلال الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تنفذها مصر بهدف الارتقاء بالمعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير الخدمات بأعلى جودة في ظل التزام كامل بالاستدامة البيئية.