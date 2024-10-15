السفيرة نبيلة مكرم: حريصون على تطوير التعاون مع المجتمع المدني خلال الفترة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:30 مساءً - أشادت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، خلال زيارتها بصحبة وفد من المكتب الفني للتحالف الوطني، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بمكتب المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي بالأداء المتميز الذي تقوم به مؤسسة العربي لتنمية المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ، ودورها البناء تجاه المجتمع المصري.

تطوير التعاون بين المجتمع المدني والتحالف

وأكدت السفيرة حرص التحالف على تطوير التعاون بين مؤسسات المجتمع والتحالف الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما حثت على دعم الفئات الأولى بالرعاية في المحافظات، مؤكدة أن الهدف من التحالف الوطني هو توحيد الجهود بين كافة المنظمات ليصل الخير إلى مستحقيه، مشيرة إلى دور مؤسسة العربي لتنمية المجتمع والتي نفذت العديد من المبادرات التي تعكس دورها في دعم جهود التنمية الشاملة.

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور ممدوح محمود العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي عن سعادته بالزيارة التي قامت بها السفيرة نبيلة مكرم ووفد التحالف الوطني، مؤكدا تقدير المؤسسة لمجهودات ومبادرات كافة المنظمات التي شاركت تحت مظلة التحالف الوطني، مضيفًا أن تلك الزيارة تؤكد بكل ثقة حرص إدارة التحالف على الإنصات لأفكار ومبادرات كافة أعضاء التحالف من مؤسسات ومنظمات مجتمعية، موضحا أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع لديها رؤية استراتيجية وتخطيط مسبق يهدف إلى الوصول لمجتمع أفضل، يبني ويصنع ويعمل ليعم الخير على الجميع.