أخبار مصرية

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، يعقبه مؤتمر صحفى.

 

وكان المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قد استعرض فى اجتماعه الأخير، السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الاحداث الجارية فى منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار  الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.

 

وأكد رئيس الوزراء أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة  السيناريوهات المختلفة وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا