مصر ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى :

- حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ

- أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه ، واسبوع المياه الافريقى التاسع .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والسيد المهندس/ جوزيف أوتسيف وزير الموارد المائية والصرف الصحي بجمهورية نيجيريا الإتحادية بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية .

وأشار الدكتور سويلم أن هذه المذكرة تهدف لتوطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين ، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية .

وأكد سيادته حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ ، خاصة خلال فترة رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، مؤكدا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين فى مجالات ( تطوير الري - تشغيل وصيانة المنشآت المائية - مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية - تقنيات الري الحديث - التنبؤ بالفيضان والجفاف - إدارة مخاطر الفيضان - تكنولوجيا حصاد الامطار - إدارة المياه الجوفية - حوكمة الموارد المائية - التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه - مراقبة نوعية المياه ) ، وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى .