انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار نهاراً على باقى الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوطن البحرى .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 21، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.