طلاب جامعة حلوان يشاركون في الندوة التثقيفية رقم 40 لوزارة الدفاع بحضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:36 صباحاً - شارك طلاب جامعة حلوان في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع رقم (٤٠) بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وقد جسدت هذه المشاركة الفعالة حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، وتأكيد دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر.

وفي إطار هذا الحدث المهم، تميزت مشاركة طلاب جامعة حلوان بالحماس والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الندوة. وقد جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وقد أكد رئيس الجامعة، على أهمية هذه الندوات في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتعميق حسه الوطني، مضيفا، إن مشاركة طلابنا في فعاليات كهذه تعكس رؤية جامعة حلوان الشاملة في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه بكفاءة واقتدار."

وقد أشرف على تنظيم وتنسيق مشاركة طلاب الجامعة في هذه الندوة العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الذي أكد على اهتمام الجامعة البالغ بتنمية الجوانب الثقافية والوطنية لدى الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد قادة المستقبل.

وفي ختام الندوة، عبر الطلاب المشاركون عن امتنانهم لهذه التجربة الثرية، مؤكدين أنها أثرت معارفهم وعمقت إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.

إن هذه المشاركة الفعالة لطلاب جامعة حلوان تؤكد مجددًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات المصرية في صقل شخصيات الشباب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل والمساهمة بفعالية في نهضة مصر.