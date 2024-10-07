عمرو أديب: مبادرة حياة كريمة قدرت توفر اللحوم والبروتين الحيواني فى المحافظات بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أكتوبر 2024 10:34 مساءً - أشاد الإعلامى عمرو أديب بماردة مؤسسة حياة كريمة بتخفيض أسعار اللحوم، قائلا: "تحصل أي حاجة، تتغير أي حاجة، يحصل تطور في البلد أو حرب حواليك، لكن دائما تظل معركتك الأساسية مع الفقر، دي معركة نمرة واحد ومفيهاش هزار".

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن الدور الأول للحكومة المصرية أن تواجه الفقر، مشيرا إلى أن الدولة محدودة الموارد بعدد سكانها، ولكن يجب أن تكون هناك دائما برامج وأنشطة لمراعاة هؤلاء الناس، فهم غالبية وأهم الناس.

وتابع أديب: "دول الناس اللي مش قادرة تعمل أكتر من اللي هي عاملاه، للسلم الاجتماعي، الدور الأول والأهم اللي يجب أن تعمل من أجله الدولة، ولو بتعمل تنمية واقتصاد المصاريف وتقلل الهدر وتنقل الناس من مناطق خطرة وعشوائية إلى آمنة"

وواصل: "حياة كريمة قدرت توفر اللحوم والبروتين الحيواني لعدد كبير من المحافظات والمناطق بأسعار مخفضة نسبيا، لحمة ذبح اليوم تقدر تشتريه بـ 310 جنيهات، والمستورد بـ185 جنيها".

وشدد على أن المجتمع لا يجب أن يترك السوق لآليات العرض والطلب، يجب أن يتركه للعدل والعدالة والكفاية والكرامة، ويجب أن يشعر المواطن دائما أن الدولة بجانبه ولا تنساه.