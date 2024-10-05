أكاديمية الشرطة تستقبل وفد من مجلس السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أكتوبر 2024 01:30 مساءً - استقبلت أكاديمية الشرطة عددٍ من السفراء أعضاء الهيئات الدبلوماسية بمجلس السلم والأمن بمفوضية الإتحاد الأفريقى، للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك فى إطار دعم مجهودات مفوضية الإتحاد الأفريقى فى مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين، وبناء قدرات الكوادر المصرية والأفريقية المشاركين فى مأموريات حفظ السلام على المستويين الإقليمى والدولى.

وكان على رأس الوفد السفير بانكولى أدوى "مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الإتحاد الأفريقى"، السفير الدكتور محمد جاد مندوب مصر الدائم لدى الإتحاد الأفريقى ورئيس مجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر2024، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية.

كان فى إستقبال أعضاء الوفد الزائر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكداً حرص الوزير على مد جسور التواصل مع الإتحاد الأفريقى إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية التعاون الدولى الأمنى فى مجال التدريب، وبناء قدرات الكوادر المصرية والإفريقية المشاركين فى مأموريات حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

كما إستعرض خلال كلمته مساهمات وزارة الداخلية المصرية فى عمليات حفظ السلام تحت رايتى منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقى، والجهود التى تضطلع بها أكاديمية الشرطة نحو تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية الإفريقية فى مختلف مجالات العمل الأمني، ودور المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى تدريب وبناء قدرات كوادر حفظ ودعم السلام على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

ومن جانبه أعرب السفير "مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الإتحاد الأفريقى" عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية، موضحا أن تلك الزيارة تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والإتحاد الأفريقى، مؤكداً على تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيداً بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحورى والفاعل فى دعم الإستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية.

كما شهد اللقاء إستعراض دور الأكاديمية والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد كيانات أكاديمية الشرطة، والمنشأ وفقاً لأحدث المعايير الدولية من كافة الجوانب التدريبية والتعليمية واللوجيستية، وكذا المعهدين القوميين لتدريب القوات الخاصة والحراسات والتأمين، فى تنمية وصقل المهارات العلمية والبدنية والمهارية للكوادر الشرطية المصرية والأجنبية من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة لتنمية قدراتهم.

أعقب ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين مفوضية الإتحاد الإفريقى والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، للتعاون فى مجالات تدريب العناصر الشرطية وبناء قدراتهم للمشاركة فى عمليات دعم السلام التابعة للإتحاد الأفريقى، وتبادُل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية الجماعية لأعضاء الوفد الأمنى وقيادات وضباط الأكاديمية.

فى ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد الزائر عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية المصرية على حفاوة الإستقبال وإتاحة الفرصة لإنفاذ الزيارة، مُشيدين بدور الأكاديمية في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وتنمية قدرات الكوادر الأمنية الأفريقية.