برنامج الشهادة الدولية المزدوجة بين جامعة القاهرة وإيست لندن للعام الجامعي 2024/2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:27 صباحاً - تعلن كلية التجارة جامعة القاهرة الدولية بمدينة6أكتوبر عن إطلاق برنامج الشهادة الدولية المزدوجة بالتعاون مع جامعة إيست لندن في إنجلترا، ويهدف إلى تقديم تعليم أكاديمي متميز يتماشى مع المعايير الدولية، وهو أول برنامج لكلية التجارة بجامعة القاهرة الذولية،والتي تعتبر السبيل للتحول الى جامعات الجيل الثالث والذي يهدف الى الانتقال بالتعليم العالي نحو العولمة وتحقيق التمييز التعليمي.

يعد هذا البرنامج أول برنامج من برامج كلية تجارة يمنح الطلاب شهادة البكالوريوس المزدوجة في برامج بكالوريوس في البنوك والتمويل ، بكالورويوس في المحاسبة والتمويل.

يتيح هذا البرنامج للطلاب فرصة الحصول على شهادتين معتمدتين من جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن، مما يفتح أمامهم آفاقاً واسعة في سوق العمل المحلية والدولية. يتضمن البرنامج محتوى دراسياً حديثا معتمد علي التقبيمات للطلاب ، مع التركيز على المهارات التطبيقية التي يحتاج إليها الطلاب.

تسهم الشهادة الدولية المزدوجة بين جامعة القاهرة وجامعة إيست لندن في تعزيز المسيرة المهنية للطلاب ، وتفتح أمامهم طرقا جديدة في العالم الأكاديمي والمهني الدولي.

وتستقبل الكلية الدفعة الجديدة من الطلاب للإلتحاق بهذا البرنامج الفريد لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم الوظيفية في بيئة تعليمية عالمية.

و يمكن للراغبين زيارة ااموقع الإلكتروني أو التواصل مع مكتب التسجيل عبر الوسائل التالية

كلية التجارة – جامعة القاهرة

رقم الهاتف : [هاتف: (02) 35705254 - 56884444 – فاكس: (02) 35684620[

رابط الموقع الإلكتروني : [https://www.foc.cu.edu.eg