السكة الحديد : السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة ركوب القطارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر السماح للطلبة حاملى اشتركات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارت الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد وفى حالة رغبته بحجز مقعد يتم التوجه إلى شباك التذاكر لحجز مقعد ودفع مبلغ 10جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يومياً ( رحلة ذهاباً ورحلة إياباً ) وذلك تسهيلاً على جمهور الركاب من الطلبة .

وتؤكد الهيئة أنه فى حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى ( أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها ) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للتعليمات .

كذلك قررت الهيئة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 10 / 2024 إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية ( الكرتون والورقية ) للدرجة الثالثة ( تحيا مصر ) من محطة العودة والإكتفاء بتقديمها للكمسارى داخل القطار وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر .

وتؤكد الهيئة على أنها لاتدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .