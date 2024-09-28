مستشار وزير الإعلام اللبنانى: تواصل القصف الإسرائيلى على الضاحية الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - قالت وفاء محفوظ حيدر، مستشار وزير الإعلام اللبناني، مساعد المدير العام لتلفزيون لبنان، إن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تحت مرمى نيران العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عصر أمس الجمعة وحتى الآن، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تعمل حالياً على انتشال الضحايا من تحت الركام بمنطقة حارة حريك والتى استهدفت بـ10 صواريخ.

وأكدت فى تصريحات صحفية أن عمليات القصف من القوات الإسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة على الأحياء السكنية بمناطق الحدث والليلكي والشويفات وبرج البراجنة، منوهةً إلى أن آلاف المواطنيين اللبنانين من سكان الضاحية الجنوبية ينزحون حالياً بعد القصف العنيف والمتواصل من قبل القوات الإسرائيلية، ويفترشون الشوارع فى منطقة شاطئ المريسة ومنطقة سوليدير انتظاراً لتوفير امكان إيواء لهم.